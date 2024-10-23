الامارات | رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة الدول ورؤساء وفودها المشاركين في قمة بريكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" اليوم..عدداً من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال قمة "بريكس 2024 " التي تعقد في مدينة قازان برئاسة روسيا الاتحادية.

فقد التقى سموه كلا من..فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وفخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وفخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند ودولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وبحث سموه مع قادة الدول ورؤساء وفودها علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية وتسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على جميع شعوبهم.

وتطرقت اللقاءات إلى جدول أعمال قمة "بريكس" وأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف للإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً وتنمية للدول وشعوبها.