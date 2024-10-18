شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من أمطار وأعاصير قمعية محتملة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة اعتبارا من يوم غد وحتى يوم الثلاثاء.

وحث المركز على تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه نظرا لتأثر بعض محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل واحتمالية تكون أعاصير قمعية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة.