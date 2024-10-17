شكرا لقرائتكم خبر دعمًا للتحول الرقمي في المملكة.. نقلة نوعية لتسهيل المدفوعات الإلكترونية لـ 80.000 مؤسسة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اتفاقية جديدة لتسهيل عمليات الدفع الرقمية لأكثر من 80.000 من المتاجر الإلكترونية السعودية، وإتاحة خيارات الدفع الرقمي لكل من العملاء والشركات على حد سواء، وذلك بين STC Bank، باعتباره أول بنك رقمي في المملكة العربية السعودية، و"سلة" للتجارة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 80.000 شركة ومؤسسة في المملكة، من هذه الشراكة الاستراتيجية، وذلك من خلال تعزيز مدفوعاتها الرقمية، وتمكين العملاء والشركات من الاستفادة من خيارات الدفع الرقمية السريعة والآمنة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تشكل هذه الإتفاقية الإستراتيجية مرحلة هامة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز موقع الطرفين الريادي في القطاع المصرفي السعودي، وأكبر مساهم في تطوير الحلول الرقمية المتقدمة التي يمكن أن يستفيد منها العملاء والشركات على السواء.

ويقدم أول بنك رقمي سعودي مزيجا من الخدمات البنكية التقليدية وبين الخدمات الرقمية التي تعتمد على احتياجات العميل بالدرجة الأولى، وبعد توقيع هذه الاتفاقية سيدمج البنك ضمن شبكة "سلة " المخصصة لعمليات التجارة الإلكترونية؛ مما يمكن العملاء من تسديد مدفوعاتهم بطريقة رقمية مباشرة عبر حساباتهم، والاستمتاع بالتسوق عبر الانترنت بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أن "سلة" أحد المنصات المتخصصة في عمليات التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة، وتقدم للشركات والمؤسسات السعودية الفرصة لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية الخاصة بهم، وإتاحة وسائل دفع رقمية متعددة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في مختلف القطاعات التجارية كالأزياء والسلع الإستهلاكية والإلكترونيات وغيرها.