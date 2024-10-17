شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبدأ زيارة إلى إسبانيا لتعزيز التعاون وبحث الفرص المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الاستثمار في السعودية

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا.وتستهدف الزيارة تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص المشتركة في القطاعات الصناعية المتقدّمة، التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الفضاء والطيران، يرافقه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.كما تبحث الزيارة فرص تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وحلول الاستدامة التعدينية، وجذب شركات التعدين الإسبانية؛ للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفّرها قطاع التعدين السعودي.ويُجري معاليه خلال الزيارة محادثات مهمة مع عددٍ من الوزراء في الحكومة الإسبانية، وقادة القطاع الخاص.ويكشف الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا، أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى إسبانيا بلغت 2.72 مليار ريال في عام 2023، وتضمّنت منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن ومصنوعاتها، والمعادن العادية ومصنوعاتها، بينما وصل إجمالي الواردات غير النفطية من إسبانيا خلال العام نفسه 9.13 مليارات ريال، وشملت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، ومنتجات صيدلية، وزيوت عطرية.