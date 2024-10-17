شكرا لقرائتكم خبر عن جدري القردة يودي بحياة أكثر من ألف شخص في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

جدري القردة

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وكالة الصحة العامة في أفريقيا، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات المرتبطة بجدري القردة في أفريقيا تجاوز ألف حالة، محذرا من استمرار تهديد التلوث العابر للحدود ونقص أدوات الاختبار السريعة.ووقعت 50 حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خلال الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 1100 حالة، ما يشير إلى أن السلطات تواجه تحديا في احتواء التفشي الذي يؤثر حاليا على 18 دولة من أصل 55 دولة في القارة، وفقا لما قاله جان كاسيا، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.وقال كاسيا: "ما زلنا نحارب هذا التفشي، لا نريد أن نرى جميع الدول الأفريقية متأثرة".ينتمي جدري القردة إلى نفس عائلة الفيروسات التي تسبب الجدري، لكنه يسبب أعراضا أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم.يمكن أن تتطور الحالات الأكثر خطورة إلى ظهور تقرحات على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.