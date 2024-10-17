شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يفتتح أكاديمية "واس" للتدريب الإخباري في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية سلمان بن يوسف الدوسري اليوم الخميس، "أكاديمية واس للتدريب الإخباري"، وذلك في مبنى وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عبدالله بن شرف الغامدي.

وخلال الحفل الخطابي، شاهد الوزراء وضيوف الحفل من رؤساء الجامعات والجهات الحكومية والشركاء، عرضًا مرئيًا عن الأكاديمية التي أُسست كمنشأة تدريبية غير ربحية متخصصة في تطوير الكوادر الإعلامية بالقطاع الإخباري.

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ترخيص الأكاديمية

وشهد الحصور مراسم تسلم رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف رئيس مجلس أمناء الأكاديمية علي بن عبدالله الزيد ترخيص "أكاديمية واس للتدريب الإخباري" بصفتها منشأة تدريبية غير ربحية، وذلك من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية وشركة كُليات التميُز، سلمها نائب محافظ المؤسسة للتدريب د. عادل بن حمد الزنيدي.



إثر ذلك، جرى تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الأكاديمية وكلٍ من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومعهد الإدارة العامة، وجامعة الملك عبدالعزيز.

إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمركز السعودي للاعتماد، وشركة MICROSOFT.

إمكانيات وممكنات واس

وأكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن الأكاديمية ستوظف إمكانيات وممكنات وكالة الأنباء السعودية وعلاقاتها في نقل التجارب الدولية لدى شركاء "واس"، كما ستعمل على الاستفادة من خبرات كوادرها التي اكتسبها منسوبوها على مدار أكثر من 50 عامًا.

وأوضح رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف علي الزيد، أن الأكاديمية هي إحدى المشروعات الاستراتيجية للخطة التطويرية لوكالة الأنباء السعودية، التي اعتُمدت من مجلس الإدارة أخيرًا.



التقويم التدريبي

وأكد أنها إضافة نوعية لدعم الصناعة الإخبارية، وتأهيل الكوادر الإعلامية من خلال برامج تطبيقية عبر شراكات دولية ومحلية رائدة، في إطار من المهنية والدقة والموضوعية.

فيما أشار الرئيس التنفيذي للأكاديمية طارق الشيخ إلى أن الأكاديمية ستُعلن عن نسختها الأولى من التقويم التدريبي حتى نهاية العام 2024، الذي ستركز فيه على تقديم برامج موجهة للمتدربين من الأجهزة الحكومية.

وأوضح أن الأكاديمية تعمل حاليًا على إطلاق برامج تدريبية موجهة للخريجين، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والقطاع الخاص، خلال عامي 2025/ 2026.

كما ستنفذ برامج للصحفيين، ستعلن عنها عبر منصتها الرقمية وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.