شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات الرئاسة المبكرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت عملية التصويت المباشر المبكرة في الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، بما في ذلك مناطق جبلية ما زالت الكهرباء والمياه النظيفة الجارية منقطعة عن آلاف من الناخبين المحتملين بعد الفيضان الكبير الناجم عن إعصار هيلين.وقالت كارين برينسول بيل المديرة التنفيذية لمجلس انتخابات الولاية إنه تم اختيار أكثر من 400 موقع في جميع مقاطعات الولاية البالغ عددها 100 كي تفتح أبوابها لفترة التصويت التي تبدأ قبل 17 يوما من الموعد الرئيسي.ومن المتوقع أن ينظم المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز حملات انتخابية اليوم الخميس في مدينتي وينستون- سالم ، وفي دورهام، حيث من المقرر أن ينضم إليه الرئيس الأسبق بيل كلينتون.