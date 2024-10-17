شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الفقر الحادّ يضرب أكثر من مليار شخص عبر العالم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير حديث للأمم المتحدة إن الحروب والنزاعات المسلحة في بعض البلدان، تسببت في ارتفاع معدل الفقر بثلاث مرات، كون عدد النزاعات المسلحة المسجل في 2023 سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أكثر من مليار شخص عبر العالم يعانون الفقر "الحادّ"، حيث يحتسب البرنامج بالتعاون مع "مبادرة أكسفورد" التي تتخصص كمركز أبحاث، منذ العام 2010، مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي بالاعتماد على بيانات من 112 دولة يقيم فيها 6.3 مليارات شخص، ويشمل عدة عوامل كالإسكان والصرف الصحي والكهرباء والتغذية والأنظمة التربوية.وقالت يانشون جانغ، كبيرة خبراء الإحصاءات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن من يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بينهم 455 مليونًا في مناطق نزاع.وفي البلدان التي تمزقها الحروب تسجل معدلات فقر أعلى بثلاث مرات من الدول التي تعيش بسلام، فالدول التي تشهد نزاعات، شعوبها تعاني أكثر، لأن كفاح الفقراء لتأمين حاجاتهم الأساسية أصعب بكثير.