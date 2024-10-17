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برئاسة وزير الإعلام.. مجلس إدارة "واس" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2024

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واس-الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء اليوم الخميس، اجتماعه الثاني لعام 2024، برئاسة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية سلمان بن يوسف الدوسري، وحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع البرامج التدريبية التي ستقدمها "أكاديمية واس للتدريب الإخباري".
وألقى الضوء على الشراكات الدولية والمحلية المتعددة لـ "واس"، وتدارس الأعضاء خطة العمل المستقبلية لـ "شركة مبادئ الإعلامية" التابعة للوكالة للمرحلة القادمة، ونموذج العمل المستهدف لها.

أفكار إبداعية

كما استعرض المجلس بعض الأفكار الإبداعية التي ستنفذها الوكالة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا حيالها عددًا من القرارات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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