شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة وزير الإعلام.. مجلس إدارة "واس" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، اجتماعه الثاني لعام 2024، برئاسة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية سلمان بن يوسف الدوسري، وحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع البرامج التدريبية التي ستقدمها "أكاديمية واس للتدريب الإخباري".
وألقى الضوء على الشراكات الدولية والمحلية المتعددة لـ "واس"، وتدارس الأعضاء خطة العمل المستقبلية لـ "شركة مبادئ الإعلامية" التابعة للوكالة للمرحلة القادمة، ونموذج العمل المستهدف لها.
وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا حيالها عددًا من القرارات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع البرامج التدريبية التي ستقدمها "أكاديمية واس للتدريب الإخباري".
وألقى الضوء على الشراكات الدولية والمحلية المتعددة لـ "واس"، وتدارس الأعضاء خطة العمل المستقبلية لـ "شركة مبادئ الإعلامية" التابعة للوكالة للمرحلة القادمة، ونموذج العمل المستهدف لها.
أفكار إبداعيةكما استعرض المجلس بعض الأفكار الإبداعية التي ستنفذها الوكالة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا حيالها عددًا من القرارات.