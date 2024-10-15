تقني عسير يطلق مبادرة ما نسيناكم بتنومة

كما نفذت الكلية مبادرة «يوم في مهنة» التي دشنت في الشهر الماضي في عدد من المنشآت التدريبية بالمنطقة حيث تم استضافة أكثر من 50 طالبا من طلاب المدارس في المحافظة وتدريبهم على مهارات فنية مختلفة.
وتأتي هذه المبادرتين ضمن 19مبادرة أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مع بداية العام التدريبي الحالي وتستهدف شرائح مختلفة من المجتمع وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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