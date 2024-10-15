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تقني عسير يطلق مبادرة ما نسيناكم بتنومة

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دشن عميد الكلية التقنية بمحافظة تنومة عزالدين الشهري نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، وبحضور مدير إدارة التعليم بالنماص الدكتور علي العمري، والمدير التنفيذي لإدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة تنومة عبدالرحمن الشهري، وعدد من مديري مدارس المحافظة، وأكثر من 50 طالبا، مبادرة «ما نسيناكم» لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة التي تهـدف لتزويد طلاب وطالبات التربية الخاصة بمهارات تقنية ومهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، من خلال استضافتهم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمحافظة.

كما نفذت الكلية مبادرة «يوم في مهنة» التي دشنت في الشهر الماضي في عدد من المنشآت التدريبية بالمنطقة حيث تم استضافة أكثر من 50 طالبا من طلاب المدارس في المحافظة وتدريبهم على مهارات فنية مختلفة.

وتأتي هذه المبادرتين ضمن 19مبادرة أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مع بداية العام التدريبي الحالي وتستهدف شرائح مختلفة من المجتمع وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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