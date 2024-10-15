شكرا لقرائتكم بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يترأس وفد السعودية في القمة الخليجية الأوروبية ببروكسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وفد المملكة المُشارك في القمة “الخليجية الأوروبية ” المقرر عقدها في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا يوم الأربعاء 13 / 4 / 1446هـ الموافق 16 / 10 / 2024م.