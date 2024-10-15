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بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يترأس وفد السعودية في القمة الخليجية الأوروبية ببروكسل

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الرياض - محمد الوسيري - بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يترأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وفد المملكة المُشارك في القمة “الخليجية الأوروبية ” المقرر عقدها في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا يوم الأربعاء 13 / 4 / 1446هـ الموافق 16 / 10 / 2024م.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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