شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيهات الملك.. ⁧‫ولي العهد‬⁩ يغادر إلى مصر للقاء الرئيس السيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 1446هـ، الموافق 15 / 10 / 2024م، متوجهاً ( بحفظ الله ورعايته ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري / عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.