شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحُرّث، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

كما نبَّه من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج ، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.