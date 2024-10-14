5 مطارات مائية لمشروع البحر الأحمر الدولية

حققت هيئة الطيران المدني عدة إنجازات تمثلت في الموافقة على إنشاء 5 مطارات مائية تابعة لمشروع شركة البحر الأحمر الدولية، وهي مطارات: جزيرة أمهات، جزيرة لاحق، جزيرة شيبارة، جزيرة عقبات، وجزيرة ثول، وكذلك الموافقة على إنشاء 3 مهابط في قرية الموظفين، وجزيرة شيبارة وجزيرة أمهات.

مهابط للطائرات

تمت الموافقة على إنشاء 3 مهابط في مدينة الملك فهد الطبية ووادي أعشار بالعلا، وفي مشروع تروجينا بـ نيوم، والتصريح بإنشاء 5 مهابط مؤقتة وهي مهبطان لفعالية الفورميلا 1 بجدة، ومهبط الفرسان التابع للهيئة الملكية بالعلا، ومهبط لفعالية تجربة الطيران بالطائرات الكهربائية ذات الإقلاع العمودي بمنطقة نيوم ومهبط رأس الخير، وتقديم 37 ورشة عمل للجهات المالكة للمهابط لإيضاح متطلبات ونماذج اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران.

المطارات

كما قامت الهيئة بالتصريح لمطارين هما مطار البحر الأحمر ونادي الطيران السعودي بالثمامة، وجاري العمل على إصدار تصريح لمطار آخر هو مطار أمالا التنفيذي، فيما يجري دراسة طلبين ومراجعتهما لإنشاء مطاري الملك عبدالله الجديد بجازان، ونادي الطيران السعودي بالرس.

الشركات التجارية

وصدرت تراخيص بالعمل لشركتي طيران تجاريتين وعدد من الشركات غير التجارية، كما تم الترخيص لـ 6 أندية طيران و8 فعاليات منطاد و6 أشغال جوية لمشغل أجنبي للعمل بعمل محدد.

تعافي حركة المسافرين

وأكدت الهيئة تعافي حركة المسافرين إجمالا في عام 2023 بنسبة 8% لتصل إلى 111.6 مليون مسافر مقارنة بـ 2019م الذي سجل أعداد المسافرين بنحو 103.1 ملايين مسافر.

كما أوضحت الهيئة تعافي حركة المسافرين على الرحلات الدولية في عام 2023م بنسبة 124% مقارنة بعام 2019م لتصل إلى 60.3 مليون مسافر، إذ كان عدد المسافرين على الرحلات الدولية في عام 2019م نحو 48.7 مليون مسافر.

كما تم الانتهاء من تفعيل خدمة الترانزيت ما يسهم في الحد من تسرب طلبات الشحن الجوي المقدر بـ1 مليون طن، والذي يؤثر على نحو مباشر في تحقيق مستهدف حجم الشحن الجوي في المملكة بحلول عام 2030م المقدر بـ 4.5 ملايين طن.