الخطة الزمنية لاختبارات الفصل الدراسي الأول

حددت إدارات تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الخطة الزمنية لمواعيد واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1446، وهي على النحو التالي:

• الأحد 17 ربيع الآخر الجاري: إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية «من الصف الثالث إلى الصف السادس»، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية «المواد التحريرية والمواد التي لها جانبين»، وإدراجها في نظام نور، وإعلانها وتسليم نسخة لكل طالب قبل الاختبارات بوقت كاف.

• الخميس 21 ربيع الآخر الجاري: آخر موعد للاستلام النسخة الورقية لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وبديله للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، والدور الثاني للمرحلة الثانوية، ونماذج الإجابة من المعلمين.

• الخميس 28 ربيع الآخر الجاري: اكتمال إدخال جميع معايير التقويم للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لنظام المسارات، وللمرحلتين المتوسطة والابتدائية، من الصف الثالث إلى الصف السادس.

• الثلاثاء 20 ربيع الآخر الجاري: بداية اختبارات مواد التعليم المدمج لنظام المسارات.

• من الثلاثاء 26 ربيع الآخر إلى الخميس 28 ربيع الآخر الجاري: بداية اختبارات المواد ذات الجانبين «عملي، شفوي»، التي تقل أو تساوي درجة النظري عن العملي.

• من الأحد 1 جمادى الأولى حتى الخميس 5 جمادى الأولى المقبل: آخر موعد لاكتمال إدخال درجات السلوك والمواظبة ودرجات اختبارات المواد ذات الجانبين «عملي، شفوي».

• الأحد 1 جمادى الأولى المقبل: بداية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول، ورصد الدرجات أولا بأول في نظام نور.

• الخميس 5 جمادى الأولى المقبل: إغلاق إدخال درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية وإعلان النتائج، وإعداد جدول اختبارات الدول الثاني للعام الحالي للمرحلة الثانوية وإدراجه في نظام نور، وإعداد جدول اختبارات البديلة للطلبة الغائبين بعذر عن اختبارات الدور الأول للعام الحالي للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس وإدراجه في نظام نور.