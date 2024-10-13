أوكرانيا لروسيا : مامصير مشغلي الطائرات الأسرى

رجح موقع «ديب ستيت»، -موقع تحليل ساحة المعركة الأوكرانية المقرب من وزارة الدفاع الأوكرانية- ، أن القوات الروسية أطلقت النار وقتلت 9 «مشغلي طائرات بدون طيار ومقاولين» أوكرانيين في 10 أكتوبر بعد استسلامهم.

وحث أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في أوكرانيا المنظمات الدولية على الرد على ادعاء بشأن إعدام عدد من أسرى الحرب الأوكرانيين في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت كييف توغلاً في أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب المدعي العام في أوكرانيا إن القوات الروسية قتلت 16 جنديا أوكرانيا أسيراً في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا.

ولم يرد أي رد فعل فوري من المسؤولين الروس.

إسقاط الدفاعات

وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 31 من 68 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل وحتى الأحد في مناطق كييف وبولتافا وتشرنيغوف وسومي وتشيركاسي. وأضافت أن 36 طائرة بدون طيار أخرى «فقدت» فوق مناطق مختلفة، ربما بسبب التشويش الإلكتروني.

وأضافت القوات الجوية أن صواريخ باليستية ضربت أوديسا وبولتافا، بينما تعرضت مدينتا تشيرنيغوف وسومي لهجوم بصاروخ موجه. ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع إصابات أو أضرار.

هجوم روسي

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت نحو 900 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 40 صاروخا و400 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.