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2523 شهادة امتثال للمباني في حائل

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تواصل أمانة منطقة حائل إصدار شهادة الامتثال للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي والمستوفية للمتطلبات، تماشيًا مع جهودها في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، مما يسهم في تعزيز المشهد الحضري لمنطقة حائل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الأمانة أن عدد شهادات الامتثال التي أصدرتها بلغ 2523 شهادة امتثال خلال المهلة التصحيحية، مؤكدة أن الشهادة تنظيمية وتُمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.

ودعت الأمانة الملاك إلى الإسراع في إصدار الشهادة من خلال «بلدي»، والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها، لرفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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