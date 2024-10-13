تشغيل الطوارئ بمستشفى الرس

أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل قسم الطوارئ بمستشفى الرس، بعد الانتهاء من أعمال مشروع توسعته وتطوير بنيته التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 5.998.329 ريالًا؛ لتقديم رعاية صحية متكاملة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

وأوضح أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسة، حيث شملت المرحلة الأولى توسعة المنطقة الحمراء بزيادة عدد الأسرّة من 6 إلى 10 أسرّة موزعة بين حالات الإصابات والحالات الأخرى، مع إضافة غرفة عزل جديدة. أما المرحلة الثانية فقد تضمنت توسعة قسم الملاحظة للرجال والنساء، ليصبح إجمالي عدد الأسرة 19 سريرًا بدلًا من 16. كما تمت توسعة مدخل سيارات الطوارئ، لتسهيل حركة الدخول والخروج.

وأضاف التجمع أن بالمرحلة الثالثة شهد قسم الطوارئ بالمستشفى جملة من التحسينات في منطقة الاستقبال والفرز.

وأكد أن التوسعة الجديدة أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للقسم، وتقليل مدة انتظار المراجعين.