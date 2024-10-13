شكرا لمتابعة خبر عن ‎تشغيل قسم الطوارئ بمستشفى الرس بعد استكمال مشروع التوسعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل قسم الطوارئ بمستشفى الرس، بعد الانتهاء من أعمال مشروع التوسعة والتطوير للبنية التحتية التي امتدت على ثلاثة مراحل بتكلفة إجمالية بلغت 5,998,329 ريالًا.

ويأتي ذلك لتقديم رعاية صحية متكاملة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقال تجمع القصيم الصحي أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسة، شملت المرحلة الأولى توسعة المنطقة الحمراء بزيادة عدد الأسرّة من 6 إلى 10 أسرّة موزعة بين حالات الإصابات والحالات الأخرى، مع إضافة غرفة عزل جديدة، أما المرحلة الثانية فقد تضمنت توسعة قسم الملاحظة للرجال والنساء ليصبح إجمالي عدد الأسرة 19 سريرًا بدلًا من 16، كما تم توسعة مدخل سيارات الطوارئ لتسهيل حركة الدخول والخروج.

وأوضح التجمع أن المرحلة الثالثة شهد قسم الطوارئ بالمستشفى جملة من التحسينات في منطقة الاستقبال والفرز، حيث تمت زيادة عدد غرف الفرز من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، منها غرفة مخصصة للأطفال.

إلى جانب استحداث غرفة مخصصة لتخطيط القلب، وإنشاء غرفة إصابات تضم 5 أسرّة، لافتًا إلى أن المشروع شمل إنشاء مناطق انتظار منفصلة للرجال والنساء، وزيادة عدد غرف كشف الأطباء إلى ثلاث غرف، وتخصيص منطقة للفرز البصري وغرف لكشف العيون والأنف والأذن والحنجرة، وغرفة للتنفس، إضافةً إلى توفير خدمة تصوير الأشعة خاصة بقسم الطوارئ.

وأفاد التجمع بأن التوسعة الجديدة أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للقسم وتقليل مدة انتظار المراجعين، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى رضا المرضى والمراجعين، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطط التجمع في التوسع في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل.