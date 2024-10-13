شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات الصحية تعتمد برنامج الباحث الإكلينيكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج "الباحث الإكلينيكي" كدبلوم مدته سنتين ضمن برامج البورد السعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بعد حصوله على الاعتماد البرامجي لتنفيذ البرنامج.



وأوضحت "الهيئة" أن البرنامج يركز على إعداد الممارسين الصحيين بالمهارات والمعارف وتدريبهم على البحث السريري.



إضافة إلى مهارات تحليل البيانات وتقييم النتائج للقيام بدورهم كباحثين وقياديين في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، وذلك للمساهمة في تمكين الكوادر الصحية للمشاركة في تعزيز الناتج البحثي.



ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات الصحية، ومصنف ومسجل لدى الهيئة.