بخاري التقى ميقاتي: تحرك السعودية عبر المساعدات سيترجم بالتأكيد لجهود دبلوماسية لوقف النار والتهدئة

شدد السفير السعودي وليد بخاري، بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاني في دارته، على أنه "من الضروري الوصول إلى وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن "تحرك السعودية عبر المساعدات سيترجم بالتأكيد إلى جهود دبلوماسية لوقف النار والتهدئة".

وفي وقت سابق، وصلت أول طائرات الجسر الجوي السعودي للمساعدات إلى لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.