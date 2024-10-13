شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12069 نقطة، وبتداولات بلغت 5.709 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 690.569 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.017 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 189 شركة ارتفعت أسهم 189 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والتطويرية الغذائية، وباتك، ورعاية، وأميانتيت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والماجد للعود، وأنعام القابضة، والعمران، وسدكو كابيتال ريت، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.5%، عند 25123 نقطة، وبتداولات بلغت 57.333 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.803 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.704 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 20، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.