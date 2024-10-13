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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الدلم تستقبل منسوبي التعليم في معرضها التوعوي

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الرياض - علي القحطاني - فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدلم المعرض التوعوي، وذلك بالقاعة الرئيسة بمبنى الهيئة، والذي زاره عددٌ من منسوبي مدارس التعليم العام.

وجرى خلال الزيارات التعريف بأركان المعرض، وإبراز الجهود الميدانية والحملات التوعوية للرئاسة العامة.

وشاهد الحضور بعض التصاميم التي تحث على اللحمة الوطنية، وأهمية طاعة ولاة الأمر والآيات والأحاديث الدالة على ذلك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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