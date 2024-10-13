شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الدلم تستقبل منسوبي التعليم في معرضها التوعوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدلم المعرض التوعوي، وذلك بالقاعة الرئيسة بمبنى الهيئة، والذي زاره عددٌ من منسوبي مدارس التعليم العام.

وجرى خلال الزيارات التعريف بأركان المعرض، وإبراز الجهود الميدانية والحملات التوعوية للرئاسة العامة.

وشاهد الحضور بعض التصاميم التي تحث على اللحمة الوطنية، وأهمية طاعة ولاة الأمر والآيات والأحاديث الدالة على ذلك.