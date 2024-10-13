شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي "الاستدامة وجودة الحياة" بجامعة الملك عبد العزيز.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

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⏳ أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول#مؤتمر_الاستدامة_وجودة_الحياة تحت رعاية سعادة رئيس #جامعة_الملك_عبدالعزيز



🗓️ 16-15 أكتوبر 2024م

📍 مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة



ننتظركم في حفل الافتتاح والمشاركة في الجلسات العلمية وزيارة المعرض المصاحب.



🔗 للتسجيل:… pic.twitter.com/mYcvZPK1ig — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) October 12, 2024

دعم مسيرة الاستدامة

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الدمام - شريف احمد - ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي "الاستدامة وجودة الحياة"، الذي تنظمه كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز برعاية رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ويستمر على مدار يومين حتى 16 أكتوبر، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعةويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا الاستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل وندوات تتناول التحديات والفرص في هذا المجال. 16-15 أكتوبر 2024ممركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعةننتظركم في حفل الافتتاح والمشاركة في الجلسات العلمية وزيارة المعرض المصاحب.للتسجيل:... This is a Twitter Status— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb)بالإضافة إلى عرض التجارب الحديثة والتوجهات المبتكرة في الاستدامة البيئية، الاجتماعية، والاقتصاديةوأوضح الدكتور مصعب الحربي، المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز، أن المؤتمر يعد منصة مثالية لتبادل المعرفة والتجارب، مضيفاً أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التعاون الدولي ودعم مسيرة الاستدامة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات والأفراد