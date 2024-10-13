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انطلاق المؤتمر الدولي "الاستدامة وجودة الحياة" بجامعة الملك عبد العزيز.. الثلاثاء

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عبدالعزيز العمري – جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي "الاستدامة وجودة الحياة"، الذي تنظمه كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز برعاية رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ويستمر على مدار يومين حتى 16 أكتوبر، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
ويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا الاستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل وندوات تتناول التحديات والفرص في هذا المجال. 16-15 أكتوبر 2024م
مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة
ننتظركم في حفل الافتتاح والمشاركة في الجلسات العلمية وزيارة المعرض المصاحب.
للتسجيل:... This is a Twitter Status— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb)

دعم مسيرة الاستدامة

بالإضافة إلى عرض التجارب الحديثة والتوجهات المبتكرة في الاستدامة البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية.
وأوضح الدكتور مصعب الحربي، المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز، أن المؤتمر يعد منصة مثالية لتبادل المعرفة والتجارب، مضيفاً أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التعاون الدولي ودعم مسيرة الاستدامة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات والأفراد.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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