شكرا لمتابعة خبر عن منصور العنزي يحتفل بحصوله على درجة الدكتوراه في الصحافة من جامعة الإمام .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل الباحث الدكتور منصور بن حسين العنزي، أمين المنتدى السعودي للإعلام، المشرف على المكتب التنفيذي في هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحصوله على درجة الدكتوراه في تخصص الصحافة والنشر الإلكتروني من كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك بعنوان “مدى إدراك القائمين بالاتصال في الصحافة السعودية لأبعاد برامج رؤية المملكة 2030 وعلاقته بتناولهم لها” والتي أشرف عليها الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود، ومناقشة الأستاذ الدكتور عبدالله الرفاعي، والدكتور خالد الفرم، بحضور أصحاب المعالي.

وتناولت الرسالة العلمية موضوعًا حيويًا حول “الصحافة السعودية ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030” إيمانًا بأهمية الإعلام وقوة سلطته في المجتمعات، وتأثيره على الصورة الوطنية، ولاسيما صورة المملكة التي تعيش مرحلة تحولية عبر رؤيتها الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وركزت الدراسة على مدى التفاعل الإعلامي مع أبعاد برامج رؤية المملكة، وانعكاس الإدراك لدى الصحفيين التي تعد مرآة عاكسة لما تعايشه المملكة اليوم، مؤكدة أن الصحافة السعودية لا تقتصر على نقل الأحداث فقط، بل تُسهم في بناء الوعي وتعزيز التفاعل مع الرؤية الوطنية.