شكرا لمتابعة خبر عن مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يزور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، في مكتبه بفرع الوزارة، يرافقه فضيلة مساعد المدير العام الشيخ محمد بن زيد التميمي.

وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون وتعزيز التواصل وتفعيل حملات وبرامج الرئاسة التوعوية والوقائية في المستشفيات والمراكز الصحية.