الامارات | محمد بن راشد: دبي تستضيف العالم في «جيتكس» لتساهم في قيادة التغييرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أكتوبر 2024

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، أن معرض جيتكس أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة، مشيراً سموه إلى أن التكنولوجيا تنمو بتسارع، وتنمو معها دبي بنفس التسارع.

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»: «تستضيف دولة الإمارات هذا الأسبوع معرض جيتكس جلوبال .. أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم». وأضاف سموه: «معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والأمن السيبراني وغيرها .. ويشارك فيها أكثر من 180 ألف متخصص من أكثر من 180 دولة ».

وأكد سموه: «تنمو التكنولوجيا بتسارع .. وتنمو معها دبي بنفس التسارع .. لأننا راهنا منذ البداية على مواكبة الطفرات التقنية في العالم … واليوم نستضيف العالم في دبي لتساهم معه في قيادة هذه التغييرات».