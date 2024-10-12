شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: تصريح زيارة الروضة الشريفة متاح مرة واحدة كل 365 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أن إصدار تصريح زيارة الروضة الشريفة متاح مرة واحدة لكل شخص كل 365 يوماً، داعية الراغبين في زيارة هذا المكان المقدس إلى إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك"، المتاح على المنصات المعتمدة عبر الرابط: haj.gov.sa/MobileApp.



وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتوقيت المحدد في التصريح، حيث يتعين على الزوار الحضور في الموعد المحدد والتقيد بالتعليمات الواردة في تطبيقَي "نسك" و"توكلنا".

تنظيم أعداد زوار الروضة الشريفة



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم أعداد الزوار، وضمان توفير تجربة مريحة وسلسة لجميع زوار الروضة الشريفة.

وحثّت الوزارة الجميع على إصدار التصريح قبل الوصول إلى الروضة الشريفة، والالتزام بتعليمات السلامة والإرشادات الخاصة بالزيارة، لتحقيق أقصى درجات الانسيابية والتيسير في أداء الزيارة والصلاة في الروضة المباركة.