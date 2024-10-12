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وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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