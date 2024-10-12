شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.