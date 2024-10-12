شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 84 طالبًا و44 مشرفًا بالأولمبياد العلمي الخليجي بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم السبت، 12 أكتوبر، في المدينة المنورة، الاختبارات النظرية في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء ضمن فعاليات الأولمبياد العلمي الخليجي، الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

يشارك في الأولمبياد 84 طالبًا من طلبة التعليم العام و44 من رؤساء الوفود والمشرفين من مختلف دول الخليج.

فعاليات الأولمبياد العلمي الخليجي

يهدف الأولمبياد إلى تحفيز القدرات العلمية لدى الطلبة في مجالات الرياضيات والكيمياء والفيزياء.



وذلك من خلال التنافس الشريف وتعزيز التواصل بين المشاركين، وتنمية مهارات الطلبة المتميزين ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية.كما يتضمن الأولمبياد ورشًا تدريبية واختبارات نظرية وعملية تحت إشراف نخبة من الفرق العلمية المتخصصة، بهدف الإسهام في تحقيق نتائج متقدمة عند المشاركة في الأولمبياد الدولي في كل مجال من المجالات الثلاثة.