شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ2255 شهيدا و 10524 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2255 شهيدا و10524 جريحا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتقاء 26 شهيدا و144 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي أمس على الأراضي اللبنانية.

فيما نفى رئيس بلدية برجا اللبنانية استهداف مركز لحزب الله في البلدة بالغارة الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضح رئيس بلدية برجا اللبنانية: "ما من مكتب لحزب الله في البلدة وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة".