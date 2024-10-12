شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 فوائد للبردقوش.. يعالج البرد والكحة وتحسين وظائف الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

البردقوش واحد من النباتات الطبية والعطرية، الهامة ومتعددة الاستخدامات والفوائد، ويتم استخدامه على نطاق واسع في أغلب الدول الأوروبية، إيمانًا بقدراته ومميزاته الصحية والعلاجية.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد بحوث البساتين على فوائد البردقوش:

1- يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، ومنتجات اللحوم بنسب كبيرة تصل إلى 20% من إجمالي المكونات، للاستفادة بفوائده الصحية، وتعزيز القيمة الغذائية النهائية لهذه المنتجات.

‎2- يعالج البرد والزكام والكحة وتوسيع الشعب الهوائية، وتحسين وظائف الجهاز التنفسى.

‎3- الزيوت الطيارة التي تخرج منه أثناء الغليان، تعالج احتقان الجيوب الأنفية وتقليل حدة السعال.

‎4- يتم استخدام مسحوق الأوراق، مُبيض للأسنان، وللتخلص من بقايا الأطعمة، وعلاج أمراض التهابات اللثة وتخفيف الألم.

5- يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتسهيل وتسريع وتيرة عملية الهضم، والحد من احتمالات وفرص تعفن الطعام داخل معدة الإنسان.

6- يدخل في تصنيع دهانات "المفاصل" لعلاج أعراض الإصابة بالروماتيزم.

البردقوش واحد من النباتات الطبية والعطرية، الهامة ومتعددة الاستخدامات والفوائد، حيث يجري استخدامه على نطاق واسع في أغلب الدول الأوروبية، إيمانًا بقدراته ومميزاته الصحية والعلاجية، وهي المسألة التي تضعه ضمن قائمة الحاصلات التصديرية، وتعزز ضرورة زيادة الاهتمام به والتوسع فيه.