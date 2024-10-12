شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل في الجيزة، وعدد من مشروعات وزارة النقل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل في الجيزة، وعدد من مشروعات وزارة النقل.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترحيب بوفد أهالي سيناء المشارك في افتتاح خط سكك حديد الفردان – بئر العبد، قائلا: "ارحب بأهالي سيناء.. واتمني أنهم موجودين خلال الافتتاح اللى بنعمله علشانكم انتوا.. علشان بلدكم علشان تخلي بالكم منها وتحافظوا عليها.. مش الخط بس.. كل ذرة رمل من سيناء أمانة في رقبتنا ورقبتكم". الرئيس السيسي لأهالى سيناء: "كل ذرة رمل أمانة فى رقبتنا ورقبتكم"

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء. استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة تطوير مشروعات السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل في مصر. كامل الوزير: نستهدف نقل 2 مليون راكب يوميا بالسكة الحديد فى 2030 يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا مؤتمرا صحفيا، والرئيسة التنفيذية للهاييتات، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة. مؤتمر صحفى غدا لرئيس الوزراء لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة لصفوف النقل. وزارة التعليم: تقييم أولى وثانية ابتدائى عن طريق معلم المادة داخل الحصة أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (49 م2 : 254م2) بمناطق مختلفة فى المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 4/11/2024. الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع بالمزاد العلنى بـ4 مدن جديدة قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 49 شهيدا و219 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية. كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن السماء تشهد في هذه الفترة ظهور مذنبين استثنائيين، الأول أصبح لامعا ويمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، ويسمى المذنب "تسوشينشان-أطلس" (Tsuchinshan–ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2023 A3)، وقد اكتشف هذا المذنب يوم 9 يناير 2023م من قبل مرصد فلكي في الصين وبشكل مستقل بعد ذلك من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في جنوب أفريقيا. وأما الثاني فهو المذنب "أطلس" (ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2024 S1)، وقد تم اكتشافه يوم 27 سبتمبر 2024م من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في ولاية هاواي في الولايات المتحدة. اقترب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، من حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث يحتاج الفراعنة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام موريتانيا. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 13 أكتوبر 2024، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء. غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة أحيانا والعظمى بالقاهرة 34 درجة نقطة واحدة تفصل الفراعنة عن حسم التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 مركز الفلك الدولى: مذنب نادر يشاهد بالعين المجردة بعد غروب الشمس 5 مجازر إسرائيلية فى غزة تسفر عن 49 شهيدا و219 مصابا خلال 24 ساعة

الحكومة تنفى خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024وزير الخارجية يؤكد لوفد حركة فتح دعم مصر للسلطة الفلسطينية ورفض التهجير