شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. هشاشة العظام أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي هشاشة العظام إلى إضعاف عظامك بصمت، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكسر في العظام، ويمكنك منع فقدان كثافة العظام بالعلاجات وممارسة الرياضة، لذلك من المهم إجراء اختبار كثافة العظام إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا أو لديك تاريخ عائلي من هشاشة العظام، وفقًا لما ذكره موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما مرض هشاشة العظام؟

هشاشة العظام مرض يضعف العظام ويجعلها أرق وأقل كثافة مما ينبغي، والأشخاص المصابون بهشاشة العظام هم أكثر عرضة لكسر العظام، وعادة ما تكون عظامك كثيفة وقوية بما يكفي لدعم وزنك وامتصاص معظم أنواع الصدمات، ولكن ومع تقدمك في العمر، تفقد عظامك بشكل طبيعي بعض كثافتها وقدرتها على إعادة نمو نفسها (إعادة تشكيلها)، فإذا كنت تعاني من هشاشة العظام، فإن عظامك تكون أكثر هشاشة مما ينبغي، وأضعف بكثير.

لا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بهشاشة العظام حتى تتسبب في كسر إحدى عظامهم، ويمكن لهشاشة العظام أن تجعل أيًا من عظامك أكثر عُرضة للكسر، ولكن العظام الأكثر تأثرًا هي:

الوركين ( كسور الورك ).

المعصمين.

العمود الفقري ( الفقرات المكسورة ).

كلما تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام مبكرًا، كلما قلت احتمالية إصابتك بكسور العظام.

ويعتبر مرض هشاشة العظام شائعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وقد وجدت الدراسات أن 1 من كل 3 بالغين فوق سن الخمسين لا يعانون من هشاشة العظام ولكن لديهم درجة ما من انخفاض كثافة العظام (هشاشة العظام)، ويعاني الأشخاص المصابون بهشاشة العظام من علامات مبكرة إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تتحول إلى حالة مزمنة.

فيما يلى .. أعراض الإصابة بهشاشة العظام:

لا تظهر أعراض هشاشة العظام كما هو الحال مع العديد من الحالات الصحية الأخر، ولهذا السبب يطلق عليها الأطباء أحيانًا اسم المرض الصامت.

لن تشعر أو تلاحظ أي شيء يشير إلى إصابتك بهشاشة العظام، ولن تشعر بالصداع أو الحمى أو آلام المعدة التي تخبرك بأن هناك خطأ ما في جسمك، ولكن تبدو الأعراض الأكثر شيوعًا هي كسر العظام فجأة، خاصة بعد سقوط صغير أو حادث بسيط لا يؤذيك عادةً.

على الرغم من أن هشاشة العظام لا تسبب أعراضًا مباشرة، فقد تلاحظ بعض التغييرات في جسمك والتي قد تعني أن عظامك تفقد قوتها أو كثافتها، وقد تشمل علامات التحذير من هشاشة العظام ما يلي:

فقدان بوصة أو أكثر من طولك.

تغيرات في وضعيتك الطبيعية (الانحناء أو الانحناء للأمام أكثر).

ضيق التنفس (إذا تم ضغط الأقراص الموجودة في العمود الفقري لديك بدرجة كافية لتقليل سعة رئتيك).

آلام أسفل الظهر (ألم في العمود الفقري القطني).

قد يكون من الصعب ملاحظة التغييرات في مظهرك الجسدي، وبالنسبة لكبار السن الذين "ينكمشون" مع تقدمهم في السن، قد يكون علامة على أنه يجب عليك زيارة الطبيب لإجراء اختبار كثافة العظام.

ما أسباب هشاشة العظام؟

يحدث هشاشة العظام مع تقدمك في السن وتفقد عظامك قدرتها على النمو وإعادة تشكيل نفسها، فالعظام هي أنسجة حية مثل أي جزء آخر من الجسم، وقد لا يبدو الأمر كذلك، ولكنها تعمل باستمرار على استبدال خلاياها وأنسجتها طوال حياتك، حتى سن الثلاثين تقريبًا، يبني جسمك بشكل طبيعي عظامًا أكثر مما تفقده، وبعد سن الخامسة والثلاثين، يحدث تحلل العظام بشكل أسرع مما يستطيع جسمك استبداله، مما يتسبب في فقدان تدريجي لكتلة العظام.

إذا كنت تعاني من هشاشة العظام، فإنك تفقد كتلة العظام بمعدل أكبر، وتفقد النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث كتلة العظام بمعدل أسرع.

عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام:

يمكن لأي شخص أن يصاب بهشاشة العظام، ولكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به، بما في ذلك:

أي شخص فوق سن الخمسين.

النساء بعد الولادة، وفى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي (إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من هشاشة العظام).

الأشخاص الذين يتمتعون بنحافة طبيعية أو "أجسام أصغر"، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص ذوي القامة النحيفة كتلة عظام طبيعية أقل، لذا فإن أي خسائر يمكن أن تؤثر عليهم بشكل أكبر.

الأشخاص الذين يدخنون أو يستخدمون منتجات التبغ.

ويمكن لبعض الحالات الصحية أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، بما في ذلك:

اضطرابات الغدد الصماء، وهى حالة تؤثر على الغدد جار الدرقية والغدة الدرقية والهرمونات (مثل مرض الغدة الدرقية والسكري ).

أمراض الجهاز الهضمى، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء.

اضطرابات المناعة الذاتية التي تؤثر على العظام (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الفقار اللاصق - التهاب المفاصل الذي يؤثر على العمود الفقري).

اضطرابات الدم (أو السرطانات التي تؤثر على الدم).

ويمكن لبعض الأدوية أو الإجراءات الجراحية أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، مثل:

مدرات البول (الأدوية التي تعمل على خفض ضغط الدم وإزالة السوائل الزائدة من الجسم).

الأدوية التي تعالج الالتهاب.

الأدوية المستخدمة لعلاج النوبات .

جراحة السمنة .

العلاج الهرموني للسرطان (بما في ذلك علاج سرطان الثدي أو سرطان البروستاتا).

مضادات التخثر .

يمكن لبعض جوانب نظامك الغذائي وروتين التمارين الرياضية أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، بما في ذلك:

عدم الحصول على كمية كافية من الكالسيوم أو فيتامين د في نظامك الغذائي.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافي.

التشخيص والاختبارات

كيف يتم تشخيص مرض هشاشة العظام؟

يقوم الطبيب بتشخيص هشاشة العظام من خلال اختبار كثافة العظام، وهو اختبار تصوير يقيس قوة العظام، ويستخدم الأشعة السينية لقياس كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في عظامك.

الإدارة والعلاج

تشمل العلاجات الأكثر شيوعًا لهشاشة العظام ما يلي:

ممارسة الرياضة:

يمكن أن تعمل ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية عظامك (وكل الأنسجة المتصلة بها، مثل العضلات والأوتار والأربطة )، وقد يقترح طبيبك ممارسة تمارين تحمل الوزن لتقوية عضلاتك وتدريب توازنك، ويمكن أن تعمل التمارين التي تجعل جسمك يعمل ضد الجاذبية مثل المشي واليوجا والبيلاتس على تحسين قوتك وتوازنك دون وضع الكثير من الضغط على عظامك، وقد تحتاج إلى العمل مع معالج فيزيائي للعثور على التمارين والحركات المناسبة لك.

مكملات الفيتامينات والمعادن:

قد تحتاج إلى مكملات الكالسيوم أو فيتامين د التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، وسيخبرك طبيبك بالنوع الذي تحتاجه وعدد المرات التي يجب أن تتناولها فيها والجرعة التي ستحتاجها.

الأدوية المستخدمة لعلاج هشاشة العظام:

تتضمن بعض الأدوية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها الأطباء لعلاج هشاشة العظام العلاجات الهرمونية مثل هرمون الاستروجين البديل أو التستوستيرون والبيسفوسفونات، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بهشاشة العظام الشديدة أو المعرضون لخطر الإصابة بالكسور إلى أدوية، بما في ذلك نظائر هرمون الغدة جار الدرقية (PTH).

طرق الوقاية من هشاشة العظام:

إن ممارسة الرياضة والتأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في نظامك الغذائي هي كل ما تحتاجه عادة للوقاية من هشاشة العظام، وسيساعدك طبيبك في العثور على مجموعة من العلاجات الأفضل لك ولصحة عظامك.