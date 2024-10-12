شكرا لقرائتكم خبر عن للفتيات.. كيف تساعد العناية بالبشرة فى تحسين الصحة النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينصح الأطباء بضرورة عمل روتين يومى للمرأة للعناية بالبشرة، لما له من تأثير على الصحة النفسية، وتتضمن العناية بالبشرة الحفاظ على صحة الجلد من خلال روتين يتضمن عادةً التنظيف والترطيب وحمايته من العناصر الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية، حيث قال الخبراء إن الصحة النفسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعناية الذاتية والعناية بالبشرة.

عندما تشارك في العناية بالبشرة، فإنها تعمل كشكل من أشكال اليقظة التي تساعدك على التركيز على اللحظة الحالية وتقليل التوتر.

يمكن أن تساعد عملية التنظيف أو التدليك أو وضع المنتجات في التخلص من التوتر وتوفير تجربة مهدئة. أيضًا، يمكن أن تعمل العناية ببشرتك على تحسين صورتك الذاتية وثقتك بنفسك مما يساعد على بناء عقلية إيجابية.

تعزز اليقظة

تشجع روتينات العناية بالبشرة اليقظة من خلال مساعدتك على التركيز على الحاضر، عندما تنتبهِ إلى ملمس المنتجات ووضعها، فإن ذلك يساعد على تهدئة عقلك وجلب الوعي إلى الإجراءات البسيطة والمهدئة.

يمكن أن يساعد هذا التركيز في النهاية في تقليل مستويات القلق والتوتر، وبالتالي، يبعدك عن الأفكار السلبية.

يساعدك على بناء روتين

إن إنشاء روتين منتظم للعناية بالبشرة يساعد على إضافة هيكل ليومك، وهو ما قد يكون مفيدًا خلال الأوقات العصيبة أو الفوضوية.

إن تحديد وقت محدد للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في تأسيس عادات صحية، وبالتالي يمنحك شعورًا بالسيطرة والاستقرار الذي يساعد في تحسين صحتك العقلية.

يعزز احترام الذات والثقة بالنفس

إن العناية ببشرتك يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في ملمسها ومظهرها مما قد يساعد في تعزيز ثقتك بنفسك. عندما ترى تغييرات إيجابية، فإن ذلك يساعد في بناء شعور بالإنجاز، وبالتالي تحسين احترامك لذاتك.

عندما تشعر بالرضا عن بشرتك، فإن ذلك يساعد في بناء صورة ذاتية أكثر إيجابية.

طقوس الاسترخاء

تتمتع العديد من منتجات العناية بالبشرة مثل الأقنعة أو المرطبات بخصائص مهدئة وروائح تساعد في الاسترخاء.

يساعد تدليك الجلد بالزيوت أو الكريمات أو المنظفات على إطلاق التوتر العضلي ويساعد في تدفق الدم، وبالتالي يمنحك لحظة من الهدوء والاسترخاء يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

العناية الذاتية

إن إعطاء الأولوية للعناية بالبشرة من طرق العناية الذاتية، يمكن أن يكون وسيلة للاستثمار في صحتك، وبالتالي، مساعدتك على بناء شعور بقيمة الذات.

إن تخصيص الوقت لهذه اللحظات الصغيرة من الرعاية يمنحك الوقت لإبطاء وتسليط الضوء على أهمية احتياجاتك الخاصة.

يحسن جودة النوم

إن اتباع روتين مهدئ للعناية بالبشرة، وخاصة في الليل، يشير إلى جسمك أنه حان وقت الاسترخاء، وبالتالي، يساعدك على الاسترخاء بشكل أفضل، يمكن أن يساعدك هذا أيضًا على النوم بسهولة أكبر، وتحسين جودة النوم وهو أمر مهم للصحة العقلية.