شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الطرق والكبارى": محور بديل خزان أسوان نقلة وسيحقق تنمية فى البر الغربى والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة لتنمية الطرق والكباري، أن جميع قطاعات وزارة النقل تعمل في شكل فريق عمل واحد وليس في جزر منعزلة سواء مترو أنفاق أو طرق أو سكة حديد، قائلا: "كلنا فريق عمل واحد أمام الخريطة ونتعامل عليها وبيبقى لكل واحد دور".

وأشار حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن موضوع محاور النيل من الموضوعات المهمة التي يعملون عليها، ومحور بديل خزان أسوان نقل أهلنا في أسوان نقلة آخرى، وسيفيد المحافظة، وما يحدث سيحقق من تنمية في البر الغربي يؤثر إيجابيا على حركة السياحة.

وتابع: "مجموعة المحاور اللي شغالين فيها مفيدة وما يتم تنفيذه ومخطط تنفيذه هيفرق كتير معانا في مصر، وطريق السنبلاوين من المشروعات المهمة اللي فرقت في زمن الرحلات والطريق من الزقازيق- السنبلاوين قبل كده مدة الرحلة كانت ما بين ساعة ونص لساعتين لأنه السائق يمر بكتل سكنية كبيرة وزحام ولما اتعمل المحور لجديد بقى الطريق 20 دقيقة فقط"، مؤكدا أن ما يحدث سينعكس على استهلاك الوقود وتقليل الحوادث ولا تنمية ولا استثمار بدون بنية تحتية قوية.

