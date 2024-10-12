شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: صيانة بعض القطاعات المعيبة برصيف كوبري عباس استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق برفع كفاءة وصيانة بعض القطاعات المعيبة "حفر" برصيف كوبري عباس، حفاظًا على سلامة المارة، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين بشأنها.

وأكدت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قيام مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد، برفع كفاءة طبقة الرصيف وإجراء الصيانات اللازمة، لتسهيل حركة المواطنين بمسار الكوبري.

يُذكر أن محافظ الجيزة، أكدت الأهمية التي توليها لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالمراكز والمدن وربط حركة السير بين القرى وبعضها؛ لتسهيل عملية تنقل المواطنين دون أى معوقات.

وأشارت إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية ومدى التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.