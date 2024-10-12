شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة بركة.. أفضل طرق الوقاية من التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

التهاب المفاصل مشكلة يعانى منها الكثيرين، البعض يكتشفها مبكرا والبعض الآخر يكتشفها بعد ظهور الأعراض الحادة، والبعض يرى أن الوقية خير من العلاج، والوقاية المبكرة هي السبيل للنجاة من هذا الالتهاب المزعج الذى يسبب الكثير من الأعراض المرضية.

في يوم التهاب المفاصل العالمى، أوضح تقرير نشر في موقع kingedwardvii أن الوقاية من التهاب المفاصل أمر سهل وبسيط، طالما أبكر الإنسان في الاهتمام بصحته وتطبيق قواعد الحياة الصحية:

ركز على الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية

كلما تناولت طعاما صحيا وابتعدت عن الطعام السريع المصنع، كلما كنت أكثر صحة وسلامة، اعط الألوية للطعام الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة، وكذلك البروتينات والدهون الصحية، ومضادات الأكسدة والأحماض الخاصة بالأوميجا.

الأطعمة الغنية بفيتامين سى

فيتامين سى يعزز المناعة ويعمل على إنتاج الكولاجين في الجسم، اهتم بتناول التوت والسلمون والفلفل، وكذا الحمضيات والماكريل والجوز وبذور الشيا

حافظ على وزن صحى

الوزن الصحى أمر في غاية الأهمية، حافظ عليه للوقاية من التهابات المفاصل والثقل على الركبيتن والمفاصل بشكل عام

قلل من الطعام المثير للالتهابات

الطعام غير الصحى يعزز من زيادة حدة التهابات الجسم، مثل السكريات والكربوهيدرات والدهون المشبعة وغيرها من الطعام غير الطبيعى والمضاف إليه إضافات غير صحية

شرب المياه

اهتم بشرب المياه أهم مرطب للجسم وتناوله بكميات كبيرة يعزز من ترطيب جسمك ووقايته من الالتهاب ووقايته من مشكلات المفاصل والعضلات

تناول الطعام المرطب للجسم

هناك طعام يرطب جسمك ويساعد على تخفيف فرص الالتهاب به، مثل الفواكه والخضروات الغنية بالمياه، مثل البطيخ الخيار، والراولة والبرتقال، والخس والورقيات بشكل عام

الرياضة وممارستها أفضل سبل الوقاية

ممارسة الرياضة هى أفضل حامى وواقى من الإصابة بالتهابات المفاصل فى المستقبل، مارس النوعيات التى تناسب جسمك وحالتك