شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن التعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة في المدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في التقرير التالى معلومات مهمة حول مسابقات التعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة:

ـ سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد لمن يعملون حاليا بالحصة في المدارس.



ـ مسابقات المعلمين العاملين بالحصة لا علاقة لها بمسابقات التي يتم إعلانها سنويا لشغل وظائف 30 ألف معلم ضمن الأعداد المستهدفة والتي تشمل 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت 2022 وتم تعيين منها قرابة 36 ألف معلم حتى الآن.



ـ يشترط لمن يتم التعاقد معه ضمن المعلمين العاملين بالحصة أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى أو دبولم تربوى.



ـ سيكون التقديم على مستوى الإدارات التعليمية على أن يعقد لهم اختبارات في التنظيم والإدارة.



ـ المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله، ويقدم فيه أداء جيدا، ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مع ضرورة انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.

