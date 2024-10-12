شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 خطوات تقترحها أبل لتسهيل اتصالك بالأقمار الصناعية فى المناطق النائية والان مع تفاصيل الخبر

اقترحت أبل بعض الخطوات على المستخدمين فى المناطق المنقطع بها اتصالات الهاتف خاصة مع وجود أعاصير أو غيرها والتى سيلجأ الأشخاص حينها إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال رسائل إلى أقاربهم وأهلهم والوصول إلى نقطة أمان قريبة، واتباع هذة الخطوات يسهل تفعيل وصول الرسائل عبر القمر الصناعي، وهى كالتالي:



* كن في الخارج مع رؤية واضحة للسماء والأفق.

* انتبه إلى أن الأشجار ذات الأوراق الخفيفة قد تبطئ الاتصال ، كما أن الأوراق الكثيفة والتلال أو الجبال والوديان والهياكل الشاهقة قد تعيق الاتصال.

* امسك هاتف iPhone الخاص بك بشكل طبيعي في يدك، لست بحاجة إلى رفع ذراعك أو حمل هاتفك لأعلى، ولكن لا تضعه في جيبك أو حقيبة الظهر.

* إذا كنت بحاجة إلى الانعطاف إلى اليسار أو اليمين أو التحرك لتجنب إشارة محظورة، فسيقدم لك جهاز iPhone الخاص بك تعليمات تظهر على الشاشة.

* يمكن الحفاظ على اتصال القمر الصناعي حتى لو كانت شاشة هاتفك مقفلة.

* قد لا تعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الأماكن الواقعة فوق خط عرض 62 درجة، مثل الأجزاء الشمالية من ألاسكا.



إذا كنت تعيش في منطقة من الولايات المتحدة حيث الأعاصير حقيقة واقعة، فحاول تجربة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية وإرسال نداء استغاثة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية قبل أن يضرب الإعصار التالي.

بهذه الطريقة، ستعرف كيفية استخدام كلتا الخدمتين إذا كنت بحاجة إليهما.