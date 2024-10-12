شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقدم روبوتا جديدا قادرا على رعاية طفلك والقيام بواجبات الضيافة والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت مجموعة من روبوتات أوبتيموس من إنتاج شركة تسلا في حفل الكشف عن مركبة روبوفان الجديدة من إنتاج تسلا في فعالية Cybercab، ويظهر الروبوت، وهو يقوم بمهام بشرية يومية مثل إحضار طرد من الشرفة وسقى النباتات.

ويقول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: "سيسير أوبتيموس بينكم، وسوف تتمكنون من السير نحوه مباشرة، وسوف يقدم لكم المشروبات".

ويوضح ماسك أن الروبوت يمكنه "فعل أي شيء" ويذكر أمثلة مثل المشي مع كلبك، ورعاية أطفالك، وقص العشب في حديقتك، وتقديم المشروبات لك، وما إلى ذلك.

وقال إن الروبوت سيكلف ما بين 20 ألفًا إلى 30 ألف دولار "على المدى الطويل".

ويقول ماسك: "أعتقد أن هذا سيكون أكبر منتج على الإطلاق من أي نوع".

وأظهرت لقطات البث المباشر أشخاصًا يتفاعلون مع روبوتات أوبتيموس على الطاولات، كما يتمكن من أداء بعض المهام الخاصة بواجبات الضيافة وتقديم المشروبات

وقد وعد ماسك بأن أوبتيموس سوف يكون "تحولاً أساسياً للحضارة"، معلنا إن تكلفته سوف تبلغ نحو "20 ألف دولار" .