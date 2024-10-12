شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تخوض ابل منافسة مع الشركات العالمية لإنتاج خاتم ذكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لطرح منتجات آخر، مزودة بمزايا متطورة، لكنها رغم ذلك لايوجد أي تطورات جديدة حول ابتكار ابل لخاتم ذكي، والدخول لسوق الحلقات الذكية، والتي تراقب معدل ضربات القلب، وتتبع درجة حرارة الجسم، وتحليل النوم.

لماذا ترفض ابل الدخول إلى سوق الحلقات الذكية؟



وقد أرجعت ابل السبب في عدم دخولها سوق الحلقات الذكية، نظرًا لأن هذه الوظائف التي يتيحها الخاتم الذكي، متوفرة بالفعل على Apple Watch.



وعلى الرغم من أن بعض التقارير قد أكدت، أن الفريق الصناعي لشركة أبل، قد اقترح تطوير حلقة ذكية كبديل أكثر بأسعار معقولة لـ Apple Watch، إلا أن ابل قررت أن تركز على جعل Apple Watch أكثر سهولة في الوصول إليها.

وتشير التقارير إلى أن طراز Apple Watch SE الجديد، المقرر إطلاقه في عام 2025، قد يتميز بغلاف بلاستيكي، مما قد يخفض سعره، وقد يكون ذلك عامل جذب للعملاء الذين يبحثون عن خيار أكثر تكلفة ومتانة، وخاصة للأطفال أو أولئك الذين يبحثون عن جهاز يمكن ارتداؤه مناسب للميزانية، وفي عام 2024، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة أحدث Apple Watch Series 10.

و تتطلع ابل، إلى الكشف عن جهاز M4 Mac mini المعاد تصميمه، إلى جانب جهاز iMac M4 الجديد مقاس 24 بوصة، ومن المتوقع إطلاق أجهزة M4 Macs في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، مع بدء الشحنات في أوائل نوفمبر.