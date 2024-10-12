شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة أصبحت ألطف على معظم المناطق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة بدأت تصبح ألطف في معظم المناطق في المملكة ومنها الرياض وحائل والقصيم.

وتوقع العقيل تكون تشكيلات سحابية وأمطار خفيفة على الأجزاء الشرقية من المملكة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة على السواحل الشرقية والغربية ما يخلق أحساس أعلى بدرجات الحرارة المسجلة فعليا.

ونوه بهطول قطرات خفيفة من الأمطار على المناطق الشمالية الشرقية وشمال المملكة.