محمد هنيدي عن حصوله على الجنسية السعودية: من أعلى التكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل النجم الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج "مع نزار الفارس" الذي يُعرض على القناة الرابعة العراقية، وتحدث حلال الحوار عن مشواره الفني ونجاحاته وحب الجمهور له.

وعن حصوله على الجنسية السعودية، قال "أنا اتكرمت في حياتي كتير لكن ده من أعلى التكريمات، الله يحفظ المملكة وشعوبنا العربية، وشعوري كان فخر وتكريم ومسؤولية، فعلاقتي بيهم من زمان وبحبهم وارتباطي بالمملكة من زمان وهم أصدقائي، والحمد لله توجت بالتكريم الجميل ده".

وتحدث عن النهضة التي تشهدها السعودية: "نهضة عظيمة في كل المجالات، وفي المجال الفني كنت محظوظ اني بدأت بداية الترفيه من الأول شفت المجهود والإصرار".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.