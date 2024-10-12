شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تحصد جائزة أفضل قائدة في القطاع الحكومي على مستوى الخليج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ريم الرحيلي على جائزة أفضل قائدة في القطاع الحكومي على مستوى الخليج والمقدمة من منظمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي .

وجاءت هذه الجائزة خلال حفل القمة السنوية الـ 12 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

وتعد ريم الرحيلي من أفضل الرواد في القطاع الحكومي، إذ شغلت منصب نائبة الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” منذ 2022، بالإضافة إلى منصب مديرة رأس المال البشري في الهيئة ذاتها خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 .

وفي وقت سابق، فازت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بجائزة أفضل مبادرة للتعلم والتطوير، التي تمنحها قمة إدارة الموارد البشرية 2024، للأفراد والجهات الحكومية والخاصة الذين يسهمون في نجاح إدارة الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز أفضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال .