شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأول من نوعه.. "المراجعين والمحاسبين" تستعرض أحدث تقنياتها والان نبدء بالتفاصيل



وتنظم الهيئة 4 جلسات حوارية و18 ورشة وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يعد الأول من نوعه، إذ يناقش عبر أربع جلسات حوارية، و18 ورشة متخصصة أحدث التقنيات في خدمة مهنة المحاسبة والمراجعة مع استشراف مستقبلها في ظل ما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات تقنية.

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وأكد المغامس، أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يأتي ضمن حزمة من المبادرات والخطوات التي تسعى من خلالها الهيئة إلى تمكين المحاسبين ودعمهم، عبر مواكبة أحدث التقنيات التي تسهم في خدمة القطاع المحاسبي والمالي. 30 جهة مشاركة ويأتي المؤتمر برعاية شركة أرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي وهيئة السوق المالية شريكًا دائمًا وعدد من الشركاء المهنيين ويضم المعرض المصاحب 30 جهة مشاركة من بين جهات القطاع الحكومي، والشركات المحاسبية، وشركات الأنظمة المحاسبية مما يمنح الزوار فرصة الالتقاء بهم والتعرف على خدماتهم.

كما يشمل المعرض وجود ركن مخصص للاستشارات المهنية التي يقدمها نخبة من الخبراء. وسيشهد المؤتمر انطلاق هاكاثون الحلول المحاسبية بنسخته الثانية لهذا العام وسيقام خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر2024م.

ويشارك به 100 فريق متسابق، و450 عضوًا مشاركًا، و60 مستشارًا و12 محكمًا للأفكار المقدمة. الدمام - شريف احمد - تحتضن الرياض خلال الفترة من 16 حتى 19 الجاري، مؤتمر التقنيات المحاسبية تحت شعار "دور التقنيات والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع المحاسبي والمالي".وتنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المؤتمر، ويصاحبه هاكاثون الحلول المحاسبية في نسخته الثانية.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يعد الأول من نوعه، إذ يناقش عبر أربع جلسات حوارية، و18 ورشة متخصصة أحدث التقنيات في خدمة مهنة المحاسبة والمراجعة مع استشراف مستقبلها في ظل ما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات تقنية.كما يتطرق إلى النظر فيما يواجه المهنة من تحديات وبحث الحلول حولها، ويشارك في تقديم الجلسات الحوارية والورش التدريبية أكثر من 35 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات بين أوساط المجتمع المحاسبي.وأكد المغامس، أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يأتي ضمن حزمة من المبادرات والخطوات التي تسعى من خلالها الهيئة إلى تمكين المحاسبين ودعمهم، عبر مواكبة أحدث التقنيات التي تسهم في خدمة القطاع المحاسبي والمالي.ويأتي المؤتمر برعاية شركة أرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي وهيئة السوق المالية شريكًا دائمًا وعدد من الشركاء المهنيين ويضم المعرض المصاحب 30 جهة مشاركة من بين جهات القطاع الحكومي، والشركات المحاسبية، وشركات الأنظمة المحاسبية مما يمنح الزوار فرصة الالتقاء بهم والتعرف على خدماتهم.كما يشمل المعرض وجود ركن مخصص للاستشارات المهنية التي يقدمها نخبة من الخبراء. وسيشهد المؤتمر انطلاق هاكاثون الحلول المحاسبية بنسخته الثانية لهذا العام وسيقام خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر2024م.ويشارك به 100 فريق متسابق، و450 عضوًا مشاركًا، و60 مستشارًا و12 محكمًا للأفكار المقدمة.