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استمرار فرصة هطول الأمطار الغزيرة على مكة والجنوب

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرة عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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