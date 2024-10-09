استمرار فرصة هطول الأمطار الغزيرة على مكة والجنوب

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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