شكرا لقرائتكم خبر عن حماة حدود المملكة.. عزيمة رجال وإرادة صلبة تُستمد من "شموخ طويق" والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة التحديات العابرة للحدود

الدمام - شريف احمد - يجسّد حماة حدود المملكة العربية السعودية قوة العزيمة وصلابة الإرادة، متخذين من ثبات جبل طويق وشموخه نموذجًا لصمودهم أمام التحديات.وتؤكد تلك الهمة القوية، منذ أن أُسس حرس الحدود السعودي قبل نحو 115 عامًا، فهم الدرع الحصينة التي تحمي الوطن، وتحافظ على أمنه وسلامة أراضيه.ويحمل رجال حرس الحدود على عاتقهم مسؤولية حماية الحدود البرية والبحرية الممتدة بعزم وقوة وإخلاص وتضحية.



ويستخدمون أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية المتطورة، لمواجهة التحديات العابرة للحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من مخاطر مخالفي نظام أمن الحدود، وتعزيز الأمن.

تعزيز الأمن وسلامة المجتمع

ويعكس جناح المديرية العامة لحرس الحدود، الالتزام الذي يظهره منسوبوها، والقيم السامية لرجال الأمن، فهم لا يؤدون مهام عسكرية فقط، بل تتجاوز جهودهم ذلك، لتشمل تعزيز الأمن وسلامة المجتمع.

يضاف إلى ذلك تقديم المساعدات الإنسانية في الحالات الطارئة، وأعمال البحث والإنقاذ، وتسهيل دخول السفن والبواخر، ليظلوا عنوانًا للإنسانية والعطاء.