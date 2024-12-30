دورة ثانية لمؤشر التعليم الرقمي

أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أمس، الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي لعام 2024، الذي يهدف إلى متابعة حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، سعيًا لضبط الجودة وتعزيز الكفاءة ورفع موثوقية التعليم والتدريب الرقمي في المملكة.

جودة الإنفاق

يهدف المؤشر -الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة- إلى قياس وتقييم حالة التعليم الرقمي في مختلف القطاعات، ودعم الجهات التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا في تحقيق التوجهات الإستراتيجية، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب الرقمي، ودعم وتعزيز جودة الإنفاق وإدارة الموارد في المنظومة، بالإضافة إلى تشجيع تبني الممارسات والحلول التعليمية المبتكرة.

أبعاد فرعية

يتكون المؤشر الوطني للتعليم الرقمي من ثلاثة أبعاد رئيسية: الثقة والكفاءة والابتكار، التي تشمل مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تغطي جوانب مختلفة من التعليم الرقمي، مثل تفعيل التعليم الرقمي، ورضا المستفيدين، وكفاءة الإنفاق، والتكامل التقني، ومشاركة المحتوى، وتوفير رحلة تعليمية مبتكرة، وتحقيق الأثر والتنافسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والحوكمة والالتزام.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز جودة مخرجات التعليم الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، ودعم عملية تمكين وتسريع التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».