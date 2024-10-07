شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والصين تبحثان سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الثقافية بين السعودية والصين

تعزيز التعاون والتبادل الثقافي

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان اليوم، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية، السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.ورحّب سمو وزير الثقافة في بداية اللقاء بالسفير الصيني، وهنّأه بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة، متطلعًا سموُّه إلى أن يُشكّل هذا اللقاء خطوةً نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين.وأعرب سموه عن شكره لجمهورية الصين الشعبية على اختيار المملكة ضيفَ الشرف في معرض بكين الدولي للكتاب يونيو الماضي.وأشاد سموُّه بما تحقق خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية في مارس الماضي، التي شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة بالمملكة، ووزارة الثقافة والسياحة بالصين.كما جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بما يخدم البلدين وشعبيهما.حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.